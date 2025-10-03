كريم قاسم: أنا شخص توكسيك وتصرفاته مؤذية في "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"

تصوير- أحمد مسعد:

وصف الفنان كريم قاسم شخصيته في فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة، بالمؤدب والهادئ، ومؤكدا أن هناك تفاصيل أخرى تظهر في دوره خلال الأحداث.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل الجزء الثاني من هيبتا: "الفيلم ده أنضج بكتير من الجزء الأول، وليس تقليلا من الأول، اللي لما شفته قلت نفسي أبقى في فيلم زي ده، لأنه من الأفلام اللي بتعيش والصناع عارفين بيعملوا إيه".

وأضاف كريم "أقدم دور شخص توكسيك، يتكره في الورق، وتصرفاته مؤذية وده تحدي إن إزاي أخلي الجمهور يحبه عشان يعرف يكرهه".

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات هذا التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟