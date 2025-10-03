مهرجان القاهرة السينمائي يعلن قائمة أفضل 25 فيلمًا في الربع الأول من القرن

محمد صادق: الجمهور يتحدث عن الجزء الأول من "هيبتا" حتى الآن والحب ليس له

تصوير- أحمد مسعد:

بحضور الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة مايان السيد، الكاتب محمد صادق، المنتج هاني أسامة، المخرج هادي الباجوري، الفنان كريم قاسم، أقيم مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر، للكشف عن تفاصيل فيلم: هيبتا.. المناظرة الأخيرة، المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

وقال المنتج هاني أسامة إن فكرة وجود جزء ثاني من هيبتا.. المحاضرة الأخيرة، الذي شاهده الجمهور قبل 8 أعوام، لم تكن مطروحة، ولم يتوقع أحد أننا سوف نقدم جزء ثاني.

وتابع "فاهم الحالة اللي كانت موجودة وقت عرض الجزء الأول، وكلمت صادق قلتله تيجي نعمل جزء تاني قالي مينفعش الرواية خلصت، قعدنا شوية نتكلم لحد ما لقينا نقطة نبدأ بيها، وجزء يكمل على النجاح مش استفادة من نجاح الجزء الأول، وده سبب أننا اخدنا وقت طويل، كنا بنشتغل فيه على تطوير الفكرة".

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟