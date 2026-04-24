تواصل الفنانة مي الغيطي الاحتفال بنجاح فيلمها العالمي "The Mummy" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي حول العالم ويحقق نجاحا تجاريا ملحوظا.

نشرت مي الغيطي صورا جديدة من كواليس التصوير عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من نجوم الفيلم منهم الممثلة مي قلماي وكتبت على الصور: "خلف كل الرعب، الكثير من الابتسامات والضحك والأحضان".

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

اخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية

كانت آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية بظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من آية سماحة، رحمة أحمد فرج، أحمدالرافعي، أحمد عبد الوهاب، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

اقرأ أيضا:

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟

كواليس إجراء خالد الصاوي عملية التكميم.. وهذه وصيته لـ ماجد المصري



