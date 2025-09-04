إعلان

ديمي مور تنعى جورجيو أرماني برسالة مؤثرة

08:31 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة العالمية ديمي مور، مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

ونشرت ديمي مور، صورا ومقطع فيديو خلال لقائها به بعدد من المناسبات عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر بالحزن لسماعي خبر رحيل الأسطورة جورجيو أرماني.. أنا ممتنة للوقت الذي عملنا فيه معا خلال العام الماضي من خلال ارتداء فساتين صممها وحضرت بها مهرجانات مثل كان وجولدن جلوب والأوسكار، ممتنة لك للأبد، سنفتقدك مستر أرماني العزيز".

وكانت آخر مشاركات ديمي مور على شاشة السينما بفيلم الدراما "The Substance" عام 2024 ورشحت بفضله لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي.

يذكر أن، ديمي مور تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "I Love Boosters".

