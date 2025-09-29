بعد جدل صور صفحة فيسبوك.. هل زارت كيت وينسلت مصر؟ فيديو

كتب-مصطفى حمزة:

واصلت الصفحة المنسوبة للنجمة العالمية كيت وينسلت، في موقع فيسبوك، نشر صور جديدة من مواقع سياحية في مصر.

ونشرت الصفحة التي تحمل اسم كيت وينسلت، في موقع فيسبوك، بطريقة الذكاء الاصطناعي، ظهرت في أحدثها أمام معبد أبو سمبل.

وقامت الصفحة نفسها، والتي تحمل علامة التوثيق الزرقاء، بنشر صور عديدة للنجمة العالمية كيت وينسلت، في عدة مناطق سياحية، منها قلعة صلاح الدين، ونهر النيل، وأهرامات الجيزة، بالإضافة إلى شرم الشيخ، والغردقة.

والمفارقة هنا أن النجمة كيت وينسلت، سبق وظهرت في مقطع فيديو عبر ال BBC، وقالت: "لا أتعامل أنا وأولادي مع مواقع التواصل، وكل الصفحات الموجودة باسمي ولهم، هي صفحات مفبركة".

وأضافت: "صفحات التواصل الإجتماعي، لها تأثير سلبي، على علاقتنا بالأصدقاء والعائلة، وتفسد تواصلنا معا، وتصيبنا بالإحباط".

وجددت كيت وينسلت، في لقاء لها مع برنامج "انترتينمنت"، حرصها على عدم امتلاك أي صفحة في مواقع التواصل.

لا توجد دلائل واضحة أنها حساب رسمي مُوثَّق تديره كيت وينسلت بنفسها (لا يظهر شارة التوثيق الزرقاء في نتائج الفهرس، ومصادر سابقة ذكرت أن الكثير من صفحات «Kate Winslet» على فيسبوك هي صفحات معجِّبين أو تُدار من قِبل فرق غير رسمية).

الحساب على فيسبوك رغم إنه يحمل شارة التوثيق إلا أن عملية التوثيق لم تكتمل

وتنتظر النجمة العالمية كيت وينسلت، عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar"، والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.

