كيت وينسلت عن زيارتها معبد أبو سمبل: لحظة داخل التاريخ

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت النجمة العالمية كيت وينسلت، تفاصيل جديدة عن جولتها في مصر، عقب نشرها مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

ونشرت كيت وينسلت، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورا جديدة لها، خلال تواجدها في شرم الشيخ، والغردقة.

وعلقت النجمة العالمية، على صور تم التقاطها في معبد أبوسمبل، وكتبت: "لحظة داخل التاريخ".

وأثارت كيت وينسلت الجدل عقب نشرها مجموعة صور بطريقة الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها أمام قلعة صلاح الدين ونهر النيل وأهرامات الجيزة.

و مع توالي عبارات الترحيب، والسؤال عن تواجدها في مصر، نشرت كيت وينسلت، صورة لها وهي تضحك، وحددت موقعها في أحد شواطىء سهل حشيش في الغردقة، وكتبت بجوارها egypt.

يذكر أن كيت وينسلت تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.