كتب - مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا الممثلة كلوديا كاردينالي، أيقونة السينما الإيطالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تمتعت بمسيرة طويلة ومتنوعة في التمثيل والمسرح، عن عمر ناهز الـ 87 عاما.

وولدت كلوديا كاردينالي التي توفيت بمقر إقامتها في نيمور بضواحي باريس، عام 1938 بحلق الوادي في تونس، حيث قضت طفولتها وغادرتها في الخمسينيات لتنطلق رحلتها من إيطاليا إلى العالمية وتحصلت إثرها على الجنسية الفرنسية.

ولم تغادر تونس إلى إيطاليا إلا في سن الثامنة عشرة بعد انتخابها ملكة جمال الإيطاليات التونسيات، وكانت جائزتها السفر إلى إيطاليا حيث "اختطفها" المنتج الايطالي الشهير فرانكو كريستدالي وصنع منها نجمة ثم تزوجها ليذيع صيتها لاحقا في أفلام هوليود.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن النجمة الراحلة كلوديا كاردينالي: (وفقا لموقع IMDB)

1- اختيرت أجمل فتاة إيطالية في تونس، وكانت جائزتها رحلة إلى البندقية خلال مهرجان البندقية السينمائي عام 1957.

2- عينت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونسكو للدفاع عن حقوق المرأة منذ عام 1999.

3- كانت عضوًا في لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عام 1993.

4- لم تعلن اعتزالها التمثيل طوال مسيرتها

5- فازت بجائزة الدب الذهبي الفخرية من مهرجان برلين السينمائي عام 2002

6- فازت بجائزة الأسد الذهبي تقديرا لمسيرتها من مهرجان فينيسيا عام 1993

7- يعتبر أفضل أعمالها بشكل عام في الستينيات، وبالتحديد مع فيديريكو فيليني (8½) ولوتشينو فيسكونتي (الفهد)

8- لم ترشح لجائزة الأوسكار طوال مشوارها الفني.

9- في شبابها، كانت طويلة بما يكفي للعب في فريق كرة السلة الوطني التونسي.

10- كانت آخر أعمالها السينمائية بفيلم الدراما " The Island of Forgiveness" عام 2022.