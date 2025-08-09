بعد لقائها مع محمد رمضان.. من هي لارا ترمب زوجة نجل الرئيس الأمريكي؟

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، بعد لقائه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر رمضان صورة لهما معا عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي وبلدي"، وشوق جمهوره بجملة: "استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

من هي لارا ترامب؟

- ولدت لارا ترامب في 12 أكتوبر عام 1982 بمقاطعة نيو هانوفر في كارولاينا الشمالية، تزوجت من إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 نوفمبر عام 2014، ولديها منه طفلان.

- هي ممثلة ومنتجة أمريكية تعاقدت مؤخرا على تقديم برنامج الواقع "The Glamorous Lifestyle" وتدور أحداثه حول رحلة استثنائية في حياة أنجح رواد الأعمال والفنانين والمشاهير الرياضيين والنجوم حول العالم.

- لارا لها برنامج بعنوان "My View with Lara Trump" تقدم من خلاله رؤيتها الفريدة للقصص التي يهتم بها الأمريكيون وتجري مقابلات مع رجال ونساء مؤثرين.

- ظهرت بشخصيتها الحقيقية بالفيلم الوثائقي "Vindicating Trump" عام 2024 الذي تدور أحداثه حول التحديات التي يواجهها دونالد ترامب، بما في ذلك المعارضة السياسية، والمعارك القانونية، ومحاولات الاغتيال، خلال محاولته العودة إلى الرئاسة.