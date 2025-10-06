هاندا أرتشل ومارجو روبي..تعرف على أجمل ممثلات في العالم عام 2025

تصدرت عدد من النجمات قائمة الممثلات الأجمل لعام 2025، وسط منافسة شرسة بينهن على المركز الأول.

وتضمنت هذه القائمة عدد من أبرز النجمات من مختلف أنحاء العالم، وحظت القائمة بتصويت الجمهور وفقا لموقع "Imdb" العالمي.

ونقدم لكم في هذه القائمة أجمل 10 ممثلات في العالم لعام 2025:

10- هاندا أرتشيل

وجاءت في المركز العاشر الممثلة التركية هاندة أرتشيل، اشتهرت هاندا بمشاركتها بالعديد من الأعمال التلفزيونية، واشتهرت بشخصية "سيلين يلماز ميرتوجلو" في مسلسل "بنات الشمس" الذي تم بثه على قناة "كانال دي" بين عامي 2015 و2016، كما شاركت في مسلسل "الحب لا يفهم من الكلام" وحصلت عن أدائها في المسلسل على جائزة "الفراشة الذهبية" لأفضل ممثلة كوميدية.

9-أمبر هيرد

وجاءت في المركز التاسع الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، كما تصدرت أمبر مؤخراقائمة الأسوأ لعام 2023، وذلك بعد خسارة قضية التشهير الشهيرة ضد زوجها السابق الممثل جوني ديب ومنع العديد من شركات الإنتاج مؤخرًا التعامل معها وفسخ عقدها مع العديد منها وتعرضها للعديد من المضايقات إلا أن قررت الاعتزال والرحيل والعيش مع ابنتها في أسبانيا في محاولة للابتعاد عن الشهرة والأضواء وعن الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

8- إيما واتسون

احتلت الممثلة البريطانية إيما واتسون المركز الثامن كأجمل ممثلة لعام 2025، واشتهرت واتسون بمشاركتها بسلسلة أفلام الفانتازيا "هاري بوتر"والتي كانت سببا في شهرتها عالميا.

7- انا دي أرماس

احتلت الممثلة الكوبية انا دي ارماس المركز السابع، واشتهرت انا دي ارماس بمشاركتها بعدد من الأعمال السينمائية الهامة والتي تعاونت خلالها مع نخبة من ألمع نجوم هوليوود.

6- هانيا أمير

واحتلت المركز السادس الممثلة الباكستانية هانيا أمير، وعملت في التلفزيون والأفلام الأردية. حصلت على جائزة Hum وجائزة ARY Film بالإضافة إلى خمسة ترشيحات لجوائز Lux Style. بدأت مسيرتها التمثيلية بأفلام الكوميديا Janaan و Na Maloom Afraad 2، ثم بدأت مسيرتها التلفزيونية في Phir Wohi Mohabbat. وقد نالت هذه الأفلام جائزة Hum لأفضل ممثلة تلفزيونية.

5- كريتي سانون

وجاءت في المركز الخامس الممثلة الهندية، كريتي سانون، واشتهرت بمشاركتها في الأفلام الهندية، حصلت على جائزة الفيلم الوطني الهندي وجائزتي فيلم فير، كما ظهرت في قائمة فوربس الهند لأبرز 100 شخصية مشهورة لعام 2019. عملت سانون لفترة قصيرة كعارضة أزياء بعد حصولها على شهادة في الهندسة من معهد جايبي لتكنولوجيا المعلومات.

4- نانسي ماكدوني

جاءت في المركز الرابع نانسي ماكوني، وهي مغنية وممثلة أمريكية-كورية جنوبية، ولدت 13 أبريل 2000 في دايغو، هي عضوة سابقة في فرقة الفتيات مومولاند، والتي تم تشكيلها في 10 نوفمبر 2016 من خلال برنامج الإقصاء Finding Momoland.

3-ديلروبا ديلموت

واحتلت المركز الثالث ديلروبا ديلموت، وهي من مواليد 3 يونيو 1992، ممثلة ومغنية وعارضة أزياء صينية من أصل أويغوري.

2- شايلين وودلي

احتلت المركز الثاني شايلين وودلي، هي ممثلة أمريكية. أول دور تمثيلي لها كان إيمي جيرغنز في المسلسل التلفزيوني The Secret Life of the American Teenager.

1- مارجو روبي

جاءت في المركز الأول الممثلة الأسترالية مارجو روبي، ممثلة ومنتجة سينمائية أسترالية من مواليد 2 تموز/يوليو 1990. مرشحة لجائزتي أوسكار وجائزة بافتا. وضعتها مجلة تايم في عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيراً في العالم. وفي 2019 كانت ضمن أعلى الممثلات أجراً في العالم.