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8 صور للنجمة التركية توبا بويوكستون بجلسة تصوير في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

02:44 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توبا
  • عرض 8 صورة
    توبا
  • عرض 8 صورة
    توبا في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 8 صورة
    توبا
  • عرض 8 صورة
    جلسة تصوير توبا
  • عرض 8 صورة
    توبا
  • عرض 8 صورة
    الممثلة التركية توبا
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جدة- منى الموجي:

خضعت النجمة التركية توبا بويوكستون لجلسة تصوير جديدة على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي تتواجد فيه لمشاركتها كعضو لجنة تحكيم.

توبا تألقت في جلسة التصوير وارتدت اللون الأحمر، كما حرصت على حضور حفل الافتتاح وعدد من الفعاليات التي أقيمت ضمن البرنامج.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور: آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، ويل سميث، المخرج سبايك لي، إلهام شاهين، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، ظافر العابدين، نادية الجندي، نبيلة عبيد، أحمد حلمي، ماجد المصري.

توبا بويوكستون مهرجان البحر الأحمر السينمائي المملكة العربية السعودية
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