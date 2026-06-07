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خبير اقتصادي: الدولة تعتمد على الضرائب غير المباشرة كمورد أساسي

كتب : داليا الظنيني

11:23 م 07/06/2026

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

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قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول التمويل الاستهلاكي يعكس أزمة اقتصادية هيكلية، بعدما سجلت القروض الاستهلاكية قفزة بلغت نحو 19 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا الرقم الكبير يعكس نمطًا استهلاكيًا متزايدًا لدى المواطنين، حيث يتم إنفاق الأموال على الاستهلاك وليس على الاستثمار أو الإنتاج، وهو ما يمثل مؤشرًا خطيرًا على طبيعة الاقتصاد الحالي.

وأوضح أن تراجع معدلات الادخار القومي من 15% إلى نحو 1% فقط خلال السنوات الأخيرة أجبر المواطنين على اللجوء إلى القروض لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مثل شراء الأجهزة المنزلية أو إصلاح الأعطال، مما يعكس ضغوطًا معيشية متزايدة.

وأشار النائب إلى أن الدولة نفسها تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب غير المباشرة مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعكس اعتماد الاقتصاد على الاستهلاك بدلًا من الإنتاج، لافتًا إلى أن الناتج الصناعي لا يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد فؤاد على أن زيادة القروض الاستهلاكية ليست سوى عرض من المرض العام، وهو أن الاقتصاد المصري قائم على الاستهلاك أكثر من الإنتاج، ما يضعف قدرته على النمو المستدام ويزيد من هشاشته أمام الأزمات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والصناعة، بدلًا من الاعتماد المفرط على الاستهلاك والضرائب غير المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا التحول هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

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الادخار القومي التمويل الاستهلاكي محمد فؤاد

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