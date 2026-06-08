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بعد الهجوم على إسرائيل.. تعليق الرحلات بمطار الإمام الخميني في إيران

كتب : محمود الطوخي

12:46 ص 08/06/2026

مطار الإمام الخميني الدولي

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أعلنت السلطات الإيرانية تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي اعتبارا من فجر اليوم الاثنين، في خطوة تعكس حجم التوتر الميداني في المنطقة.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أوضح مكتب الاتصالات والإعلام والشؤون الدولية بشركة "مدينة مطار الإمام الخميني الدولي"، أنه بناء على التعميم الصادر عن منظمة الطيران المدني، فقد توقفت حركة الطيران تماما منذ فجر اليوم 8 يونيو وحتى إشعار آخر.

وحثت إدارة المطار المسافرين على عدم التوجه إلى المرفق الجوي حتى صدور إعلان رسمي باستئناف النشاط، مؤكدة أن كافة التفاصيل ستنشر عبر القنوات الإخبارية الرسمية التابعة لمدينة المطار.

استنفار إسرائيلي وتداعيات حرب إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية مكثفة عقب الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وذكرت القناة 14 العبرية، أنه تم رصد إطلاق حوالي 11 صاروخ باتجاه إسرائيل، حيث نجحت الدفاعات في اعتراض بعضها بينما لم يصل البعض الآخر لأهدافه، مع احتمالية سقوطها في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة.

وتأتي هذه التطورات لتضع استقرار المنطقة على المحك في ظل الصراع المستمر بين إيران وأمريكا.

توعد مسؤول إسرائيلي عبر القناة 12 العبرية برد قوي على إطلاق النار الإيراني، فيما طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عبر منصة إكس بضرورة أن تحترق طهران الليلة.

تحذيرات طهران وتصاعد حرب إيران

في المقابل، حذر علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء بقيادة الطوارئ في القوات المسلحة الإيرانية من أن أي تصعيد أو عمل انتقامي ضد بلاده سيقابل برد ساحق ومؤسف.

وشدد المسؤول العسكري على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والضاحية، مؤكدا أن أي رد فعل سيؤدي إلى هجمات مدمرة تستهدف النظام وأنصاره، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في ظل التوتر المتصاعد بين إيران وأمريكا.

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