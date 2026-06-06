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"بعد رعاية أورا للدوري".. نجيب ساويرس: نسعى لمساعدة اللاعبين الشباب على الاحتراف

كتب : مصراوي

01:21 ص 06/06/2026

أورا راعي الدوري المصري

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أعلنت شركة أورا توقيع عقد رعاية مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، لتصبح الراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وإطلاق اسم "دوري أورا" على البطولة لمدة أربع سنوات مقبلة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتمثل رعاية أورا للدوري المصري الممتاز أكبر اتفاقية رعاية في تاريخ الكرة المصرية، بما يوفر دعمًا للأندية ويسهم في تعزيز منظومة كرة القدم، كما خصصت أورا 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية لمساندتها في مواصلة المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيره.

تصريحات نجيب ساويرس خلال حفل رعاية أورا للدوري المصري

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز:"يمثل هذا التعاون فصلًا جديدًا في مسيرة كرة القدم في مصر، وذلك انطلاقًا من دعم أورا للرياضة وللدوري المصري والمنتخب المصري".

وأضاف: "نحن لا نركز فقط على تطوير المجتمعات العمرانية، بل نؤمن بأهمية بناء تجارب متكاملة، وكرة القدم واحدة من أهم هذه التجارب التي تجمع الملايين، ومن هنا نفخر بارتباط اسم أورا بهذه البطولة العريقة والمساهمة في دعم مستقبلها".

وتابع: "نؤمن بدورنا في دعم الرياضة بشكل دائم ليس فقط عبر الرعاية، بل من خلال المساهمة في تطوير المنظومة الرياضية، بما يشمل دعم الدوري المصري وتمكين اللاعبين الشباب وخلق فرص حقيقية تساعدهم على الوصول إلى الاحتراف".

بطل الدوري المصري الموسم الماضي

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي 2025-2026.

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