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"بيصلي علي كرسي".. كيف ظهر الخطيب في حفل الراعي الجديد للدوري (صور)

كتب : محمد الميموني

12:42 ص 05/06/2026
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب

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حضر رئيس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، أمس الخميس، حفل الراعي الرسمي للدوري المصري الجديد لموسم 2026/27.


وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للخطيب خلال ظهوره في الحفل وهو يؤدي فريضة الصلاة جالسًا على أحد الكراسي بسبب معاناته من مشاكل صحية.


وظهر الخطيب وهو يؤدي الصلاة بعيدًا عن الحفل في مشهد أثار إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا وتداولوا هذه اللقطات عبر منصات التواصل الإجتماعي.


بجانبه أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، عدد من المناصب داخل القلعة الحمراء.


وجاء التشكيل الجديد للمناصب داخل الأهلي كالتالي:


وائل جمعة: مدير الكرة.


محمد يوسف: رئيس قطاع الناشئين.


عصام سراج الدين: رئيس قطاع التعاقدات.


شادي محمد: مدير قطاع الكرة النسائية.


أحمد رمضان: المدير الفني للفريق الأول للسيدات.


عبد المنعم شطة: مدير قطاع الأكاديميات.


هشام حنفي: مشرف الكرة في دلفي.


سامر عبد الرحمن: المدير الفني لفريق دلفي.


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محمود الخطيب الدوري المصري

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