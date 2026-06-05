تحليل رقمي.. لماذا لم يقدم زيزو مردوده في الزمالك مع الأهلي؟

تعكس أرقام أحمد سيد زيزو مع الأهلي في موسم 2025-2026 تراجعًا واضحًا في حجم التأثير داخل الملعب مقارنة بموسمه الأخير مع الزمالك، ليس فقط على مستوى الأهداف، لكن أيضًا في معدل اللمسات، والمشاركة في بناء اللعب، والحضور الهجومي العام.

يقدم "مصراوي"، في السطور التالية، تقرير تحليلي لما قدمه زيزو مع الأهلي هذا الموسم، مقارنة بموسمه الأخير مع الزمالك.

أرقام زيزو مع الأهلي والزمالك في موسمي 25/26 و 24/25

زيزو في موسمه الأخير مع الزمالك، شارك في 34 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 9 أهداف، بإجمالي 17 مساهمة تهديفية خلال 2923 دقيقة. (وفقًا لترانسفير ماركت)

أما مع الأهلي، فشارك في 29 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 9 أهداف، بإجمالي 14 مساهمة تهديفية خلال 2025 دقيقة. (وفقًا لترانسفير ماركت)

الرقم هنا يكشف أن زيزو ما زال قادرًا على المساهمة، لكنه فقد جزءًا من تأثيره التهديفي المباشر، خاصة في التسجيل، حيث انخفض عدد أهدافه من 8 إلى 5 أهداف، رغم أن اللاعب كان في الزمالك أحد أهم حلول الفريق الهجومية.

أرقام زيزو مع الزمالك الموسم الماضي:

أرقام زيزو مع الأهلي الموسم المنقضي:

هل تراجع مستوى زيزو مع الأهلي؟

أحد أهم الأرقام التي تشرح الفارق وتوضح كيف تراجع مستوى اللاعب مع الأهلي عما كان عليه في الزمالك هو عدد اللمسات.

وفقًا لمنصة "سوفا سكور" للإحصائيات، كان زيزو مع الزمالك يلمس الكرة بمعدل 53.3 مرة في المباراة، بينما انخفض الرقم مع الأهلي إلى 41.7 لمسة فقط في المباراة.

هذا الانخفاض يعني أن زيزو لم يعد حاضرًا بنفس الكثافة داخل اللعب، ولم تعد الهجمة تمر من خلاله بنفس الشكل الذي كان يحدث في الزمالك، وهو ما قلل من تأثيره العام حتى عندما يساهم بالأهداف أو التمريرات الحاسمة.

في الصور المرفقة لإحصائيات زيزو، يظهر أن اللاعب مازال يمتلك جودة واضحة في صناعة اللعب، حيث صنع مع الأهلي 9 أهداف وفق الأرقام الإجمالية، كما سجل 4.69 في المساعدات المتوقعة، وقدم 2.3 تمريرة مفتاحية في المباراة.

لكن المشكلة أن هذه الأرقام لم تُترجم إلى نفس الإحساس بالتأثير الذي كان يظهر مع الزمالك، لأن زيزو في الأهلي أصبح جزءًا من منظومة جماعية أكبر، بينما كان في الزمالك محورًا رئيسيًا للهجوم، يحصل على الكرة أكثر، ويمتلك مساحة أكبر لصناعة القرار.

كيف تراجعت أرقام زيزو في التسجيل وإنهاء الهجمات مع الأهلي؟

وفقا لمنصة "سوفا سكور"، سجل زيزو مع الأهلي 5 أهداف من 6.04 أهداف متوقعة، بنسبة تحويل فرص بلغت 13%.

ورغم أن نسبة التحويل مع الأهلي ليست ضعيفة، فإن الصورة العامة توضح أنه لم يعد بنفس الحسم الهجومي الذي كان عليه مع الزمالك، خاصة أن عدد أهدافه الإجمالي تراجع، كما أن أهدافه من داخل منطقة الجزاء جاءت 5 من 26 محاولة، ولم يسجل من خارج المنطقة رغم 13 محاولة.

هذا يعكس أن زيزو ما زال يصل إلى مناطق الخطورة، لكنه لا يفرض نفس الثقل التهديفي الذي كان يملكه سابقًا.

تأثير الدور التكتيكي لزيزو في الزمالك والأهلي

في الزمالك، كان زيزو اللاعب الأول في المنظومة الهجومية، ينفذ الكرات الثابتة، يقود التحولات، يصنع، ويسدد، ويملك حرية أكبر في التحرك.

أما في الأهلي، فالأدوار الهجومية موزعة بين أكثر من لاعب، وهو ما قلل من حجم الكرة التي تصل إليه، ومنحه مساحة تأثير أقل.

الاحصائيات المرفقة، توثق انخفاض عدد اللمسات لزيزو من 53.3 إلى 41.7 يشرح هذا التحول بوضوح، لأن اللاعب لا يمكنه تقديم نفس التأثير وهو يحصل على الكرة بعدد أقل من المرات في المباراة.

الأرقام الدفاعية أيضًا والمرفقة من منصة "سوفا سكور"، تكشف أيضًا تراجعًا في نشاط زيزو بدون كرة.

مع الزمالك كان يفقد الاستحواذ 15.3 مرة في المباراة، وهو رقم مرتفع لكنه مفهوم لأنه كان أكثر لاعب يحصل على الكرة ويحاول صناعة الفارق.

مع الأهلي انخفض فقدان الاستحواذ إلى 11.9، وهذا لا يعني تطورًا كاملًا، بل يعكس أنه أصبح أقل دخولًا في مواقف مخاطرة هجومية، وأقل محاولة للعب الكرات الصعبة.

كما أن الكرات المستردة مع الأهلي بلغت 1.6 في المباراة، وهو رقم لا يعكس تأثيرًا دفاعيًا كبيرًا، ما يجعل تراجعه ليس فقط هجوميًا، بل في حجم الحضور العام داخل المباراة.

ما السبب وراء انخفاض تأثير زيزو مع الأهلي؟

أرقام زيزو مع الأهلي لا تقول إن اللاعب فقد جودته الفنية، لكنها توضح أنه لم يقدم نفس نسخة الزمالك.

في الزمالك كان زيزو نجمًا أول ومحورًا هجوميًا كاملًا، كل شيء تقريبًا يمر من خلاله، لذلك ظهرت أرقامه وتأثيره بصورة أكبر.

أما في الأهلي، فتراجع عدد لمساته، وانخفض حضوره في بناء اللعب، وتقلصت مساحة قراره الهجومي، فتحول من لاعب قائد للمنظومة إلى عنصر داخل منظومة جماعية.

لذلك فإن سبب تراجع مردود زيزو مع الأهلي يعود بالأساس إلى تغير الدور، وانخفاض حجم المشاركة في اللعب، وتراجع التأثير التهديفي المباشر، أكثر من كونه تراجعًا في الجودة الفردية للاعب.