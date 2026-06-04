"بسبب الإصابة".. نيمار سيغيب عن مباراة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم

مبابي اساسيًا.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

تتجه الأنظار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 11 يونيو، لأول مباراة بكأس العالم بين منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا، في الجولة الأولي من منافسات المونديال المقامة في الولايات المتحدة ، المكسيك ، كندا.



ويضم كأس العالم للنسخة الجديدة 2026 ، خمس لاعبين صغار من دول مختلفة مع منتخباتهم وأبرزهم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم.



ونعرض أصغر 5 لاعبين سنًا في كأس العالم 2026



1 - حمزة عبد الكريم ( منتخب مصر ) 18 عامًا



2 - جيلبرتو مورا ( منتخب المكسيك ) 17 عامًا



3 - هوجو سوشوريك ( منتخب التشيك ) 17 عامًا



4 - لينارت كارل ( منتخب ألمانيا ) 18 عامًا



5 - إبراهيم مباي ( منتخب السنغال ) 18 عامًا

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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القناة الناقلة لمباراة فرنسا و كوت ديفوار في المباراة الودية استعدادً لكأس العالم



