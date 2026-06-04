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من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

08:41 م 04/06/2026 تعديل في 08:54 م
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    هوجو سوشوريك منتخب التشيك_5
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    إبراهيم مباي منتخب السنغال 2_1
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    جيلبرتو مورا منتخب المكسيك
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    لينارت كارل منتخب ألمانيا_4

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تتجه الأنظار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 11 يونيو، لأول مباراة بكأس العالم بين منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا، في الجولة الأولي من منافسات المونديال المقامة في الولايات المتحدة ، المكسيك ، كندا.


ويضم كأس العالم للنسخة الجديدة 2026 ، خمس لاعبين صغار من دول مختلفة مع منتخباتهم وأبرزهم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم.


ونعرض أصغر 5 لاعبين سنًا في كأس العالم 2026


1 - حمزة عبد الكريم ( منتخب مصر ) 18 عامًا


2 - جيلبرتو مورا ( منتخب المكسيك ) 17 عامًا


3 - هوجو سوشوريك ( منتخب التشيك ) 17 عامًا


4 - لينارت كارل ( منتخب ألمانيا ) 18 عامًا


5 - إبراهيم مباي ( منتخب السنغال ) 18 عامًا

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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كأس العالم أصغر لاعبين في المونديال

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