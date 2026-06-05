أكد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أورا، اعتزازه بما حققته الشركة في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في كرة القدم ساهم في إحداث تغييرات إيجابية داخل المنظومة الرياضية المصرية.

وجاءت تصريحات ساويرس خلال الحفل الذي أقامته رابطة الأندية المحترفة بمنطقة الأهرامات للإعلان عن تولي شركة أورا رعاية مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم المقبل.

وأوضح ساويرس أن التقدم الحقيقي يتحقق من خلال التعاون والعمل المشترك، مؤكدًا أن روح الفريق كانت دائمًا العامل الأهم في تحقيق النجاحات.

وأضاف أن دخول الشركة إلى قطاع الرياضة لم يكن مجرد استثمار، بل كان خطوة تهدف إلى تقديم نموذج جديد يساهم في تطوير اللعبة، لافتًا إلى أن الاحتراف غيّر نظرة الكثيرين إلى كرة القدم وجعلها مسارًا مهنيًا يحظى بالاحترام والتقدير.

وأشار إلى أن ما يقدمه نادي زد على مستوى إعداد وتطوير اللاعبين الشباب يمثل مصدر فخر كبير، خاصة مع نجاح عدد من المواهب في الظهور على الساحة الدولية وجذب اهتمام أندية عالمية، وهو ما يعكس نجاح المشروع الرياضي للنادي.

واختتم ساويرس حديثه بالتأكيد على أن دعم الرياضة المصرية يأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية كرة القدم ودورها في بناء أجيال جديدة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

يُذكر أن رابطة الأندية أعلنت، بموجب اتفاق الرعاية مع شركة أورا، زيادة المكافآت المالية للمسابقة، حيث سيحصل بطل الدوري المصري على 50 مليون جنيه، فيما ستبلغ قيمة الدعم المخصص لكل نادٍ جماهيري مشارك 40 مليون جنيه.