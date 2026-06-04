بطولة مقابل 80 مليون جنيه.. الحصيلة الصادمة لييس توروب مع الأهلي

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كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن زيادة قيمة المكافآت المالية المخصصة لبطولة الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وقال دياب، خلال حفل راعي الدوري للموسم الجديد مع شركة أورا، إن الفريق المتوج بلقب الدوري سيحصل على مكافأة مالية قدرها 50 مليون جنيه.

وأضاف أن رابطة الأندية اتفقت أيضًا على تقديم دعم مالي للأندية الجماهيرية المشاركة في البطولة، بقيمة 40 مليون جنيه لكل نادٍ، في إطار دعم استقرار الأندية وتعزيز المنافسة خلال الموسم الجديد.

وأكد رئيس رابطة الأندية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير المسابقة ورفع العوائد المالية للأندية المشاركة.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة، بعدما توج به للمرة الـ15 هذا الموسم بعد منافسة شرسة رفقة الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة.