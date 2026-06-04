مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

السويد

2 2
20:00

اليونان

مباريات ودية - منتخبات

إيران

2 0
19:30

مالي

مباريات ودية - منتخبات

فرنسا

0 0
22:10

كوت ديفوار

جميع المباريات

إعلان

مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري

كتب : محمد عبد الهادي

09:48 م 04/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (19)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (15)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (17)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (16)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (14)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (12)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن زيادة قيمة المكافآت المالية المخصصة لبطولة الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وقال دياب، خلال حفل راعي الدوري للموسم الجديد مع شركة أورا، إن الفريق المتوج بلقب الدوري سيحصل على مكافأة مالية قدرها 50 مليون جنيه.

وأضاف أن رابطة الأندية اتفقت أيضًا على تقديم دعم مالي للأندية الجماهيرية المشاركة في البطولة، بقيمة 40 مليون جنيه لكل نادٍ، في إطار دعم استقرار الأندية وتعزيز المنافسة خلال الموسم الجديد.

وأكد رئيس رابطة الأندية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير المسابقة ورفع العوائد المالية للأندية المشاركة.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة، بعدما توج به للمرة الـ15 هذا الموسم بعد منافسة شرسة رفقة الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك رابطة الأندية أحمد دياب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لقطات صعبة.. النيران تلتهم مطعمًا أمام جامعة طنطا والأهالي يغامرون لإخمادها
أخبار المحافظات

لقطات صعبة.. النيران تلتهم مطعمًا أمام جامعة طنطا والأهالي يغامرون لإخمادها
قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان
"في قضية الوثائق السرية".. جون بولتون يعتزم الإقرار بالذنب ودفع غرامة تتجاوز
شئون عربية و دولية

"في قضية الوثائق السرية".. جون بولتون يعتزم الإقرار بالذنب ودفع غرامة تتجاوز
هل تم فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية؟
أخبار مصر

هل تم فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية؟
لماذا رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
شئون عربية و دولية

لماذا رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد