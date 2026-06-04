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سقوط أفريقي ومحلي.. كشف حساب توروب مع الأهلي بعد نهاية مشواره

كتب : محمد خيري

12:00 م 04/06/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    ييس توروب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 12 صورة
    ييس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب وكامويش (1)
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي (1)
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)
  • عرض 12 صورة
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
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    ييس توروب
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    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    الدنماركي ياس توروب

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أسدل النادي الأهلي الستار على تجربة مدربه الدنماركي ييس توروب، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء التعاقد، عقب موسم شهد العديد من الإخفاقات المحلية والقارية، لتنتهي رحلة المدرب مع القلعة الحمراء دون تحقيق الأهداف المنتظرة.

اخفاق الأهلي مع توروب

عانى الأهلي تحت قيادة توروب من تراجع النتائج على مختلف الأصعدة، حيث أنهى الفريق منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث، ليفقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وعلى الصعيد القاري، ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام الترجي التونسي، ذهابا وعودة، فيما تلقى ضربة جديدة بالخروج من كأس مصر من دور الـ16 أمام المصرية للاتصالات.

كما فشل الأهلي في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، ليختتم الموسم دون التتويج بأي بطولة رسمية، في واحدة من أكثر المواسم صعوبة على الفريق خلال السنوات الأخيرة.

أرقام توروب مع الأهلي

تولى ييس توروب القيادة الفنية للأهلي في 8 أكتوبر 2025 خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، وخاض مع الفريق 36 مباراة في مختلف المسابقات.

وجاءت أرقامه كالتالي:

-الدوري المصري الممتاز: 17 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراتين.
-دوري أبطال أفريقيا: 10 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراتين.
-كأس عاصمة مصر: 6 مباريات، فاز في مباراتين وخسر 4 مباريات.
-كأس السوبر المصري: مباراتان، حقق الفوز فيهما وتوج باللقب.
-كأس مصر: مباراة واحدة، خسرها أمام المصرية للاتصالات وودع البطولة.

الحصيلة النهائية

خلال مشواره مع الأهلي، قاد توروب الفريق في 36 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، بنسبة فوز بلغت 50%.

ورغم نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بكأس السوبر المصري، فإن الإخفاقات المتتالية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا والكأس كانت كافية لإنهاء تجربته مع المارد الأحمر، ليغادر منصبه بعد أقل من عام على توليه المسؤولية الفنية.

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توروب الأهلي الدوري المصري

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