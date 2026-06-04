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الأهلي يعلن رسميًا إنهاء تعاقده مع ييس توروب بالتراضي

كتب : محمد عبد الهادي

08:02 م 04/06/2026 تعديل في 11:36 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ييس توروب
  • عرض 13 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)
  • عرض 13 صورة
    الدنماركي ياس توروب
  • عرض 13 صورة
    ييس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    توروب (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
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    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
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    احتفال توروب (1)
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    توروب (1)
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    ياس توروب (1)
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    ياس توروب (4)

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أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق كرة القدم، وذلك بعد الاتفاق علي الرحيل بالتراضي.

ونشر النادي الأهلي بيان رسمي عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء كالتالي: "أنهى النادي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي".

وأوضح الأهلي أن فسخ التعاقد مع توروب، جاء خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، مع كل من المدير الفني، ووكيله، فراس علي، في حضور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة".

وأوضح الأهلي أن ييس توروب قد قام بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

ووجه الأهلي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة.

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الأهلي ييس توروب

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