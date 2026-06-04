الأهلي يعلن رسميًا إنهاء تعاقده مع ييس توروب بالتراضي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق كرة القدم، وذلك بعد الاتفاق علي الرحيل بالتراضي.

ونشر النادي الأهلي بيان رسمي عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء كالتالي: "أنهى النادي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي".

وأوضح الأهلي أن فسخ التعاقد مع توروب، جاء خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، مع كل من المدير الفني، ووكيله، فراس علي، في حضور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة".

وأوضح الأهلي أن ييس توروب قد قام بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

ووجه الأهلي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة.