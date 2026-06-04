بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك سريعًا لحسم ملف المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب، الذي أنهى مشواره مع القلعة الحمراء بعد موسم مخيب للآمال على المستويين المحلي والقاري.

وشهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، في ظل سعي الإدارة للتعاقد مع مدرب يمتلك خبرات كبيرة وقادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

الركراكي يتصدر القائمة

يأتي المغربي وليد الركراكي في مقدمة الأسماء المطروحة، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بقيادة منتخب المغرب إلى المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، ليصبح أحد أبرز المدربين العرب في السنوات الأخيرة.

عموتة ضمن الخيارات

كما برز اسم المدرب المغربي الحسين عموتة ضمن قائمة المرشحين، في ظل سجله المميز مع العديد من الأندية والمنتخبات العربية، ونجاحه في تحقيق بطولات وإنجازات لافتة خلال مسيرته التدريبية.

فان بوميل على طاولة الأهلي

ويعد الهولندي مارك فان بوميل أحد الأسماء الأجنبية المطروحة، حيث سبق له تدريب أندية بارزة في أوروبا، من بينها بي إس في آيندهوفن وفولفسبورغ ورويال أنتويرب، وتم ترشيحه من جانب بعض وكلاء المدربين لتولي المهمة.

يورتشيتش خيار مطروح

كما ارتبط اسم الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بتدريب الأهلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التي حققها مع بيراميدز، وقيادته الفريق للمنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال المواسم الماضية.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن، من أجل الاستعداد للموسم المقبل ووضع خطة فنية واضحة لإعادة الفريق إلى طريق البطولات، بعد موسم شهد العديد من الإخفاقات التي أثارت حالة من عدم الرضا داخل القلعة الحمراء.

اقرأ أيضا:

الجلسة انتهت فجرا.. تفاصيل فسخ عقد توروب مع الأهلي



كم تكلفت خزينة الأهلي بعد فسخ عقد توروب؟



سقوط أفريقي ومحلي.. كشف حساب توروب مع الأهلي بعد نهاية مشواره



