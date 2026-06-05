واصلت محافظة بورسعيد جهودها في تطوير الخدمات التعليمية والمجتمعية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

الشهادة الإعدادية

البداية بقطاع التعليم، حيث تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، من خلال جولات ميدانية بعدد من اللجان، شملت مدارس القناة الإعدادية بنين، والقناة الإعدادية بنات، والوصفية الإعدادية.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، حيث يؤدي 14 ألفًا و300 طالب وطالبة الامتحانات داخل 66 لجنة على مستوى المحافظة.

دار مسنين

وفي إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، جرى تنظيم يوم ترفيهي لنزلاء دار مسنين بورفؤاد بنادي السلام البحري، تضمن عددًا من الأنشطة الثقافية والترفيهية وتوزيع الهدايا على النزلاء.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وتجسيد قيم التكافل المجتمعي والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

لقاءات المواطنين

وفي قطاع خدمة المواطنين، واصل محافظ بورسعيد عقد لقاءاته الدورية للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين، حيث أصدر توجيهات فورية بدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالتراخيص وتقنين الأوضاع وتوفير فرص العمل ودعم الحالات الإنسانية.

وأكد المحافظ خلال اللقاءات أهمية سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمامهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع مختلف الحالات.

مجلس النواب

كما استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث الملفات الخدمية والتنموية ومتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد في مختلف القطاعات.