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وزير الشباب والرياضة: متفائل بمستقبل الكرة المصرية والدوري سيظهر بشكل مختلف

كتب : محمد عبد السلام

11:07 م 04/06/2026

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

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أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشركات المشاركة في تنظيم ودعم المنظومة الرياضية، وعلى رأسها المتحدة للخدمات الإعلامية وتذكرتي وشركة العاصمة، تمثل نماذج وطنية تسهم في دعم الرياضة المصرية، مشددًا على أن الحدث الخاص بالإعلان عن الراعي الجديد للدوري يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الرياضي.

وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية على هامش الحفل، إن ما تشهده الرياضة المصرية حاليًا يأتي في إطار دعم واضح من القيادة السياسية، التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها وتسعى إلى تطويرها على مختلف المستويات.

وأضاف أنه يتطلع إلى مشاهدة نسخة مختلفة من الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المسابقة، سواء على مستوى الجوائز المالية أو الجوانب التنظيمية، مؤكدًا أن الأمور أصبحت تسير بشكل أكثر احترافية.

كما أعرب عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مشواره المقبل، متمنيًا أن يحقق نتائج إيجابية في كأس العالم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في مستقبل الرياضة المصرية، معربًا عن تفاؤله بما ستشهده المرحلة المقبلة من تطور في الإدارة الرياضية داخل الأندية والاتحادات، ومتمنيًا النجاح والتوفيق للدولة المصرية وللرياضة المصرية بشكل عام.

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جوهر نبيل الدوري المصري وزير الشباب والرياضة

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