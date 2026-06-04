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تكبدت خزينة النادي الأهلي نحو 80 مليون جنيه مصري، بعد التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب وجهازه المعاون على إنهاء التعاقد بين الطرفين.

تفاصيل رحيل توروب

وأوضح مصدر مطلع، أنه بموجب الاتفاق، سيحصل توروب وجهازه المعاون على رواتب خمسة أشهر كاملة، تشمل ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد، بالإضافة إلى راتبي شهري مايو ويونيو.

وتبلغ القيمة الشهرية لرواتب الجهاز الفني نحو 250 ألف دولار، ليصل إجمالي المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وجهازه المعاون إلى مليون و250 ألف دولار.

وأضاف، أن الأهلي وافق على تحمل نسبة الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال المدرب الدنماركي، والتي تقدر بنحو 30% من إجمالي قيمة التسوية المالية الخاصة بتوروب وجهازه الفني.

مشوار توروب مع الأهلي

وكان الأهلي قد تعاقد مع توروب في أكتوبر الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي غادر منصبه بعد بداية متعثرة لموسم 2025-2026. وتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة قبل الاستقرار على التعاقد مع المدرب الدنماركي.

وأنهى توروب مشواره مع القلعة الحمراء بعدما أخفق في حصد ألقاب الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة، ليكتفي بالتتويج ببطولة السوبر المصري قبل إسدال الستار على تجربته مع الفريق.

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