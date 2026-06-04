تحليل رقمي.. لماذا يبدو مصطفي شوبير الأنسب لنسخة منتخب مصر الحالية؟

يشهد مركز حراسة المرمى في منتخب مصر منافسة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في ظل وجود أكثر من اسم بارز داخل قائمة الفراعنة، يتقدمهم مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

بالنظر لتشكيل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في آخر مبارياته، نجد أن مصطفى شوبير ومحمد الشناوي ثنائي حراس الأهلي هما الأكثر منافسة على التواجد كحراس مرمى للفراعنة، مع تفضيل لكفة الحارس الشاب شوبير بعدما ظهر في أكثر مناسبة بالمباريات الأخيرة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، تقرير تحليلي للحارس الشاب، مصطفي شوبير، المرشح الأقرب لحراسة عرين المنتخب في كأس العالم كالتالي.

أبرز ما قدمه مصطفي شوبير هذا الموسم

قدم حارس الأهلي الشاب مصطفي شوبير مستويات مميزة مع فريقه خلال الموسم الجاري، بعدما شارك في 20 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك مصطفى شوبير مع منتخب مصر في 9 مباريات، استقبل خلالها هدفًا واحدًا فقط، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

وتمنح الأرقام مصطفى شوبير أفضلية واضحة في سباق حراسة مرمى منتخب مصر خلال كأس العالم 2026، خاصة عند مقارنته بمحمد الشناوي، قائد الأهلي وصاحب الخبرات الكبيرة.

فبالنظر لمنصة "سوفا سكور" المتخصصة في تحليل أداء اللاعبين، نجد أن مصطفى شوبير يتفوق على محمد الشناوي في التقييم العام خلال موسم 2025-2026، حيث حصل شوبير على تقييم 7.20 مقابل 6.87 للشناوي.

لماذا يبدو شوبير أنسب لنسخة منتخب مصر الحالية؟

بالنظر لإحصائيات مصطفي شوبير نجد أنه يمتلك معدل 1.9 تصدي/مباراة بنسبة نجاح 66% وفقًا لمنصة "سوفا سكور"، كمان أن الحارس يمتلك مؤشر xG الفائض (2.77-) الذي يثبت أنه ينقذ أهدافاً كان يُتوقع تسجيلها.

يعد مؤشر الأهداف المتوقعة بعد التسديد، أحد أبرز الأرقام التي تكشف مستوى شوبير، بعدما سجل فارقًا إيجابيًا قدره 2.77 هدف، وهو ما يعني أن الحارس منع 2.77 هدفًا محققا كان من المتوقع أن تستقبلها شباكه، وفقًا لجودة التسديدات التي واجهها.

ولا يتوقف تفوق شوبير عند التصديات فقط، بل يمتد إلى دوره في بناء اللعب، بعدما وصلت دقة تمريراته القصيرة إلى 94%، وهو رقم يمنحه ميزة تكتيكية مهمة.

وصول دقة التمريرات القصيرة إلى 94% يعكس قدرة شوبير على المشاركة في بناء اللعب من الخلف تحت الضغط. كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد على الحارس كآخر مدافع فقط، بل كأول صانع لعب، لذلك فإن امتلاك حارس يجيد التمرير واتخاذ القرار يمنح المنتخب أفضلية كبيرة في الخروج بالكرة وبناء الهجمات.

دقة التمريرات القصيرة يحوّله من حارس مرمى تقليدي إلى لاعب إضافي في بناء اللعب، وهو ما تحتاجه منتخبات اليوم بشكل متزايد.

وهو ما تعسكه لغة الأرقام الموضحة بالأسفل:

الخريطة الحرارية لمصطفي شوبير هذا الموسم:

عامل السن لمصطفي شوبير يمنحه تفوق علي منافسيه

الفارق البالغ 11 عامًا بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي يجعل الملف يتجاوز مجرد المقارنة الفنية الحالية.

الشناوي يظل أحد أفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية وصاحب خبرات هائلة، لكن التخطيط طويل المدى يفرض التفكير في الحارس الذي يمكنه قيادة المنتخب خلال السنوات المقبلة.

ومع الأرقام التي يقدمها شوبير حاليًا، فإن الانتقال التدريجي للاعتماد عليه يبدو قرارًا أقل مخاطرة وأكثر استدامة للمستقبل.

لماذا مصطفي شوبير هو الخيار الأمثل؟

بمقارنة موضوعية بالأرقام، شوبير يتفوق على الشناوي في كل المؤشرات الكمية الرئيسية الموسم الحالي، لكن الفارق الاستراتيجي الأكبر ليس الحاضر، بل المستقبل.

الشناوي 37 عاماً، شوبير 26 عاماً، ما يعني أن الانتقال الآمن للحراسة يجب أن يحدث الآن وليس لاحقاً، الاستثمار في شوبير كحارس أول يمنح المنتخب استقراراً لمدة 8 إلى 10 سنوات مقبلة، مدعوماً بأداء حالي يثبت أنه جاهز فعلاً لهذا الدور.



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