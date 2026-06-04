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"رضا عبد العال".. علي ماهر أفضل للأهلي من المدربين الأجانب

كتب : محمد الميموني

11:28 م 04/06/2026 تعديل في 11:47 م

رضا عبد العال

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تحدث نجم الزمالك السابق، رضا عبد العال اليوم الخميس، عن مدرب الأهلي المرتقب خلفًا لييس توروب.

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية على قناة ten اليوم الخميس :" المدربين المصرين أفضل من الأجانب وادينا شايفين بيعملو ايه في الدوري السنه دي".

وأكد عبد العال:"علي ماهر أفضل مدرب بالنسبالي هو وأحمد سامي ناس فاهمة بتعمل ايه عندهم خبرات كبيرة، ليه الأندية بتروح للمدربين الأجانب".

وأضاف عبد العال: " الأهلي خسر الدوري السنه دي عشان الجماهير مكنتش بتحضر المباريات مشوفناش الجماهير غير في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي هو ده جمهور الأهلي اللي كان بيروح ورا الفريق في أي مكان..؟".

وأختتم عبد العال : "جماهير الزمالك كانت بتموت نفسها على التذاكر عشان تشجع فريقها غير جماهير الأهلي اللي محضرتش المباريات مع الفريق".

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الأهلي رضا عبد العال علي ماهر

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