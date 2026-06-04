هل تم فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية؟

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية، نافيًا ما تردد بشأن زيادة أسعار المصنعية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية

أضاف "فؤاد"، خلال مداخلته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما يُتداول لا يمثل زيادة جديدة في قيمة المصنعية نفسها، بل يتعلق بالتطبيق السنوي لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب منذ عام 2021.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن البروتوكول ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على هذه الزيادة، وهو إجراء روتيني مع بداية كل سنة مالية.

تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

تابع "فؤاد"، أن الدولة قررت تخفيض الضريبة على الأجهزة والمستلزمات الطبية من 14% إلى 5% فقط، بمعاملتها معاملة الآلات والمعدات، ما يسهم في خفض تكلفة شراء الأجهزة الطبية وتخفيف الأعباء عن المستشفيات والمرضى.

وشدد على أن التسهيلات الجديدة تمنح المستثمرين في القطاع الصحي إمكانية تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الأجهزة الطبية لمدة عام كامل، مع إمكانية التجديد حتى ثلاث سنوات، لدعم المشروعات الجديدة.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الخاصة ببعض السلع مثل الصابون والمنظفات والجبس تهدف لتخفيف التكلفة على المنتجين والمستهلكين، بإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة الجدول، مما يتيح خصم ضريبة المدخلات ويخفض التكلفة الإجمالية.