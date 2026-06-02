تعاون مشترك بين شركة ABB و"العز الدخيلة للصلب" لتحديث أنظمة التشغيل

انهت شركة ABB مصر تنفيذ مشروع محوري لتحديث منظومة الحركات الرئيسية لأوناش التفريغ العملاقة بميناء الدخيلة، وذلك بالتعاون مع شركة العز الدخيلة للصلب.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الموثوقية من خلال توظيف أحدث التقنيات الصناعية المتطورة، بحسب بيان للشركة اليوم.

وشمل التعاون قيام قطاع خدمات الحركة (Motion Services) التابع لشركة ABB مصر بتحديث أنظمة تشغيل الرافعات بالميناء، باستخدام تقنيات متقدمة لمحركات الدفع، بما يعزز من موثوقية التشغيل، ويحد من تحديات الصيانة، ويدعم انسيابية العمليات اليومية بشكل أكثر كفاءة.

كما تضمن المشروع إضافة أنظمة متطورة للمراقبة والمتابعة، بما يمنح الفرق التشغيلية قدرة استباقية على تتبع كفاءة المعدات والحد بشكل كبير من فترات التوقف غير المخطط لها.

ويُعد المشروع نموذجاً تطبيقياً للاستدامة الصناعية، حيث ارتكز على تطوير البنية التحتية الحالية عبر نهج "التحديث الذكي" بدلاً من الاستبدال الكامل للمعدات.

ونجح الميناء في ضمان استمرارية عملياته والحفاظ على مستويات الإنتاجية ومعايير السلامة، مع إطالة العمر التشغيلي للأصول وتسريع التحول الرقمي بجدوى اقتصادية وقابلية مستمرة للتوسع.