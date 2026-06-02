تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من إلقاء القبض على السجناء الثلاثة الذين فروا من السجن المركزي في منطقة برّ اللياح، وذلك بعد أقل من يوم على الواقعة التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية وأطلقت على إثرها عمليات بحث وملاحقة واسعة في أنحاء البلاد.

عملية القبض على السجناء الهاربين في الكويت

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية بأن القبض على الهاربين جاء نتيجة متابعة استخباراتية وأمنية مشددة، مؤكدًة أن عملية الضبط تمت بفضل سرعة التحرك والتنسيق الميداني بين الجهات المختصة، الأمر الذي أسهم في تحديد مواقع المطلوبين وتعقبهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سلاحين ناريين بحوزة السجناء الفارين، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مؤكدة أن الجهات المختصة اتخذت التدابير اللازمة فور العثور عليهم وتأمين عملية إعادتهم إلى السجن.

وزارة الداخلية:

نجـاح الجهـود الأمنية فـي ضبـط النــزلاءالهاربيــن وإنهــاء عمليـة ملاحقتهـم الأمنيـة بكفاءة عالية



— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 2, 2026

تفاصيل عملية الفرار

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، وقعت عملية الهروب عند الساعة 2:45 فجراً، بعدما تمكن السجناء من كسر أحد الجدران الداخلية داخل المجمع الإصلاحي، قبل أن يتسللوا عبر فتحات التكييف إلى برج حراسة مهجور، ثم صعدوا إلى الجزء العلوي منه لاستكمال عملية الفرار.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق فرار ثلاثة نزلاء من السجن المركزي رقم (4) المخصص للمحكومين بالإعدام، وهم حسن سالم عايش الرشيدي، وعلي مناحي مفرح السبيعي، وأحمد محمد قاطع عبيد من فئة غير محددي الجنسية.

وتشير التقارير إلى أن اثنين منهم صدرت بحقهما أحكام بالإعدام، بينما يقضي الثالث عقوبة السجن المؤبد، ويصنف الثلاثة ضمن فئة السجناء شديدي الخطورة.