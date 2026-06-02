فتح نادي الزمالك، الباب أمام رحيل الأنجولي شيكو بانزا جناح الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطط حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيش فيها النادي.

وتلقي شيكو بانزا في الأيام الماضية عروضا من الإمارات وليبيا لشرائه من القلعة البيضاء إذ لا يمانع اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري المصري.

ويري مسئولو الزمالك أن بيع اللاعب الأنجولي سيساهم في حل جزء من أزمة الغرامات المالية المفروضة علي النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووضع نادي الزمالك شرطا وحيدا لبيع اللاعب يتمثل في الحصول علي مليون دولار من أي ناد يرغب في التعاقد معه.

ويرتبط شيكو بانزا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه بشدة في الفترة الأخيرة وكان أحد العناصر التي ساهمت بقوة في تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز.

