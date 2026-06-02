مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

الزمالك يحدد سعر شكوبانزا.. ولا يمانع في رحيله لحل الأزمة المالية

كتب : رمضان حسن

01:25 م 02/06/2026 تعديل في 01:40 م
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    شيكو بانزا
    رقص شيكو بانزا (2)
    حزن شيكو بانزا (2)
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (7)
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (10)

فتح نادي الزمالك، الباب أمام رحيل الأنجولي شيكو بانزا جناح الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطط حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيش فيها النادي.

وتلقي شيكو بانزا في الأيام الماضية عروضا من الإمارات وليبيا لشرائه من القلعة البيضاء إذ لا يمانع اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري المصري.

ويري مسئولو الزمالك أن بيع اللاعب الأنجولي سيساهم في حل جزء من أزمة الغرامات المالية المفروضة علي النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووضع نادي الزمالك شرطا وحيدا لبيع اللاعب يتمثل في الحصول علي مليون دولار من أي ناد يرغب في التعاقد معه.

ويرتبط شيكو بانزا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه بشدة في الفترة الأخيرة وكان أحد العناصر التي ساهمت بقوة في تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز.

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
حوادث وقضايا

قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
أخبار مصر

بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق

