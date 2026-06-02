تحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ

كتب : محمد أبو بكر

04:57 م 02/06/2026

حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات السياحية من إصدار أي تأشيرات عمرة لموسم 1448هـ قبل اعتماد الضوابط والإجراءات المنظمة للموسم من جانب وزارة السياحة والآثار، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.

وقالت الغرفة، في كتاب دوري عاجل رقم (77) لسنة 2026، إنه ورد إليها خطاب من وزارة السياحة والآثار بشأن ما تم رصده من قيام بعض الشركات السياحية بإصدار تأشيرات عمرة للموسم الجديد 1448هـ، رغم عدم صدور الضوابط المنظمة للموسم واعتمادها رسميًا حتى الآن.

وأضافت أن الإعلان الرسمي الصادر من المملكة العربية السعودية بشأن بدء إصدار تأشيرات العمرة لا يتيح للشركات المصرية البدء في تنفيذ أو إصدار التأشيرات دون الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة السياحة والآثار المنظمة لموسم العمرة.

إجراءات قانونية ضد الشركات التي تصدر تأشيرات قبل اعتماد الضوابط

وشددت الغرفة على ضرورة التزام جميع الشركات بعدم إصدار أي تأشيرات خاصة بموسم العمرة الجديد إلا بعد اعتماد الضوابط الرسمية وإخطار الشركات بها، مؤكدة أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستعرض الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة.

وأكدت الغرفة أن هذه التعليمات تأتي في إطار الحفاظ على انتظام العمل بمنظومة العمرة، وضمان التزام الشركات بالقواعد المنظمة للموسم بما يحفظ حقوق المعتمرين والشركات على حد سواء.

ودعت الغرفة، الشركات، إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة لحين إعلان الضوابط الرسمية لموسم العمرة 1448هـ من وزارة السياحة والآثار.

