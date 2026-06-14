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لحظة بلحظة.. ألمانيا 1 -1 كوراساو.. الرابع للماكينات

كتب : يوسف محمد

07:37 م 14/06/2026 تعديل في 09:26 م
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يلاقي منتخب ألمانيا اليوم الأحد 14 يونيو الجاري، نظيره منتخب كوراساو في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة بين المنتخبين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إن أر جي".

تشكيل منتخب ألمانيا أمام كوراساو:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناثان تاه، جوشوا كيميتش، نيكو شلوتربيك وناثانيل براون

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فلوريان فيرتز وفيليكس نميشا

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا وليروي ساني

أبرز أحداث مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: نيميشيا يسجل الهدف الأول لألمانيا في مرمى كرواساو

الدقيقة 8: تسديدة قوية من نيميشيا تمر بجوار القائم الأيمن لمنتخب كرواساو

الدقيقة 12: تسديدة ضعيفة من لاعب ألمانيا تصل سهلة في يد حارس كرواساو

الدقيقة 21: ليفانو كوميننسيا يحرز هدف التعادل لكرواساو في مرمى بلجيكا

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب منتخب ألمانيا تصطدم بدفاعات فريق كوراساو

الدقيقة 37: نيكوشلوتير بيت يسجل الهدف الثاني لألمانيا في مرمى كوراساو

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: هافيرتز يسجل الهدف الثالث لألمانيا

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: جمال موسيال يسجل الهدف الرابع لألمانيا في مرمى كرواساو

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منتخب ألمانيا كأس العالم 2026 ألمانيا وكوراساو

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