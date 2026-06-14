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الغلبة للبنات.. إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

08:56 م 14/06/2026

امتحان الشهادة الاعدادية الازهرية

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أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس قائمة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المعاهد الأزهرية بالمحافظة، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور.

المركز الأول والثاني

حصلت الطالبة جودي محمد عبد المجيد حسن، بمعهد الفاروق، على المركز الأول بمجموع 507 درجات بنسبة 99.4%، بينما جاء الطالب كريم الشاذلي إسماعيل أحمد، بمعهد المستقبل، في المركز الثاني بالمجموع والنسبة نفسيهما.

المركز الثالث والرابع

جاء الطالب محمد أحمد منصور محمد، بمعهد المستقبل، في المركز الثالث بمجموع 507 درجات بنسبة 99.4%، تلاه الطالب عبد الله غريب السيد ياسين، بمعهد المستقبل، في المركز الرابع بمجموع 505 درجات بنسبة 99%.

المراكز من الخامس حتى الثامن

احتلت الطالبة علا عماد عبد القاسم محمد، بمعهد الفاروق، المركز الخامس بمجموع 505 درجات بنسبة 99%، وجاءت الطالبة رحمة محمد لطفي حسن في المركز السادس بمجموع 503 درجات بنسبة 98.6%.

كما حصلت الطالبة رقية أحمد خيري أحمد (معهد المستقبل) على المركز السابع، والطالبة سلمى محمود عطيت الله محمد (معهد الريان) على المركز الثامن، بالمجموع نفسه والنسبة ذاتها.

المراكز من التاسع حتى العاشر مكرر

جاء الطالب علي حمدي علي عوض، بمعهد السويس، في المركز التاسع بمجموع 503 درجات بنسبة 98.6%، بينما حصلت الطالبة روميساء فرج العادلي يونس، بمعهد الفاروق، على المركز العاشر بمجموع 502 درجة بنسبة 98.4%.

وتساوت معها في المركز العاشر مكرر كل من الطالبة عائشة محمد سيد الصالحي والطالبة نيروز أحمد عوض أحمد، بمجموع 502 درجة بنسبة 98.4%.

اوال الشهادة الإعدادية بالسويس

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