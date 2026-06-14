اعتمد الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1447هـ – 2026م، وذلك بحضور هيثم خلف مرزوق، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.

نسبة النجاح وأعداد الطلاب

أوضح رئيس المنطقة أن نسبة النجاح العامة بالشهادة الابتدائية بلغت 93.87%، بواقع 90.98% للبنين “مبصر”، و94.98% للفتيات “مبصر”.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بلغ 577 طالبًا وطالبة، تخلف منهم طالبان عن أداء الامتحانات، وحضر 575 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على أكثر من 50% عدد 534 طالبًا وطالبة، مقابل 41 طالبًا وطالبة حصلوا على أقل من 50%.

تهنئة الطلاب وأولياء الأمور

قدّم رئيس الإدارة المركزية التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما وجّه الشكر إلى وليد محمود خليل، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وجميع العاملين بالكنترولات، تقديرًا لجهودهم في إنجاز الأعمال بدقة وانضباط.

إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

وكانت منطقة جنوب سيناء الأزهرية قد أعلنت أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1447هـ – 2026م، وجاءت النتائج بتفوق ملحوظ لعدد من الطلاب والطالبات.

رابط النتيجة

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

وللتعرف على النتيجة عبر الرابط: