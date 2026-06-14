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ترامب وبوتين يبحثان مستجدات الأوضاع في إيران وأوكرانيا

كتب : مصراوي

08:53 م 14/06/2026

ترامب وبوتين

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع الدولية الراهنة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلي البلدين في الفترة المقبلة.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم ، إن المحادثة الهاتفية دارت في أجواء وصفها بـ "الودية والصريحة".

وحول الأزمة الأوكرانية، أفاد أوشاكوف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد خلال الاتصال على ضرورة وقف الأعمال العسكرية لإنهاء النزاع، كما أبدى ترامب استعداده للتأثير على الشركاء الأوروبيين وعلى كييف بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة، مشيراً إلى أنه سيتناول هذا الملف خلال المحادثات المقبلة في قمة مجموعة السبع.

كما نقل أوشاكوف موقف الرئيس الروسي تجاه القيادة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بوتين أوضح أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجددا بعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فعليه الذهاب إلى موسكو".

وبخصوص الملف الإيراني..أكد ترامب لنظيره لبوتين أن التوصل إلى اتفاق مع إيران كان صعبا، لكنه أفضى في النهاية إلى نتيجة مقبولة.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لاحتواء الصراع حول إيران، والذي كان من الممكن أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأسرها وخارجها.
وتطرق أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُخفِ تقديره الكبير "للصفات القتالية" لدونالد ترامب، وقدرته العالية على الصمود في وجه الصعاب، وتجاوز العقبات بنجاح، والمثابرة في السعي لتحقيق أهدافه.

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دونالد ترامب فلاديمير بوتين حرب إيران إيران وأمريكا

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