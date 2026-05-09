يعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية أخيرة مع اللاعبين في السابعة والنصف مساء اليوم السبت داخل مقر إقامة البعثة، وذلك قبل ساعات من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يستعرض المدير الفني خلال المحاضرة الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة، إلى جانب منح اللاعبين التعليمات النهائية المتعلقة بطريقة اللعب والأدوار المطلوبة داخل الملعب قبل التوجه إلى استاد اللقاء.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف اتحاد العاصمة الجزائري نظيره الزمالك في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 16 مايو الجاري في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي لحسم هوية بطل البطولة القارية.

