يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة جلسة حاسمة خلال اليومين المقبلين مع ثنائي الفريق الأول حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا لتجديد تعاقدهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تفاصيل عرض الأهلي للشحات وكوكا

وكشف مصدر لمصراوي ، أن سيد عبدالحفيظ سيجتمع بالثنائي لتجديد تعاقدهما، موضحا أن الأهلي سبق وأن قدم عرضا لكوكا من أجل التجديد 3 سنوات مقابل الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم الواحد لكن اللاعب تحفظ علي قيمة هذا المبلغ لتتوقف المفاوضات ويقرر عبد الحفيظ إعادتها من جديد للإبقاء علي اللاعب.

وأضاف المصدر : " الأهلي سيعرض علي الشحات الحصول علي 20 مليون جنيه في الموسم، مع إمكانية إلغاء نسبة المشاركة في العقد الذي سيمتد لموسمين فقط تقديرا لتاريخ اللاعب مع النادي خاصة أن هذا العقد هو الأخير للاعب مع القلعة الحمراء.