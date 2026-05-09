الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد الشحات وكوكا

كتب : رمضان حسن

03:34 م 09/05/2026
  • عرض 8 صورة
يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة جلسة حاسمة خلال اليومين المقبلين مع ثنائي الفريق الأول حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا لتجديد تعاقدهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر لمصراوي ، أن سيد عبدالحفيظ سيجتمع بالثنائي لتجديد تعاقدهما، موضحا أن الأهلي سبق وأن قدم عرضا لكوكا من أجل التجديد 3 سنوات مقابل الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم الواحد لكن اللاعب تحفظ علي قيمة هذا المبلغ لتتوقف المفاوضات ويقرر عبد الحفيظ إعادتها من جديد للإبقاء علي اللاعب.

وأضاف المصدر : " الأهلي سيعرض علي الشحات الحصول علي 20 مليون جنيه في الموسم، مع إمكانية إلغاء نسبة المشاركة في العقد الذي سيمتد لموسمين فقط تقديرا لتاريخ اللاعب مع النادي خاصة أن هذا العقد هو الأخير للاعب مع القلعة الحمراء.

