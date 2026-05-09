تفقد أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، يرافقه عدد من مسؤولي مديرية الإسكان، الأعمال الجارية بميدان السينما، حيث تم رصد مخالفات تنفيذية لا تتوافق مع المواصفات الفنية وكراسة الشروط.

متابعة هندسية وملاحظات على التنفيذ

وأوضح مسؤولو مديرية الإسكان أن الأعمال تمت تحت إشراف مهندسين مختصين، إلا أن الجولات التفقدية كشفت وجود ملاحظات فنية متعددة تتطلب تداركها لضمان مطابقة التنفيذ للمعايير المحددة.

تحذير بسحب الأعمال من المقاول

وأكدت الجهات المعنية أنه في حال عدم التزام المقاول بتنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، سيتم سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر لاستكمال التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة.

عدم صرف مستحقات وتحميل المسؤولية

كما تم التأكيد على عدم صرف أي مستخلصات مالية للمقاول حتى الآن، وعدم استلام الموقع رسميًا، بما يعني تحميله كامل المسؤولية عن المخالفات والأخطاء دون أي أعباء على الدولة.

إجراءات قانونية ضد المخالفات

وشددت الجهات المختصة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، لضمان جودة التنفيذ والحفاظ على المشروعات الخدمية بالمركز.