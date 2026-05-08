إعلان

"إشارات خادشة على الطريق".. ضبط سائق سيارة ملاكي أثار الرعب بدمياط

كتب : صابر المحلاوي

08:43 م 08/05/2026

ضبط سائق سيارة ملاكي لقيامه بالسير برعونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة والتوقف أمامه بشكل مفاجئ، ثم التلويح له بإشارات خادشة للحياء أثناء سيرهما بأحد الطرق بمحافظة دمياط.

ضبط سائق سيارة ملاكي أثار الرعب بدمياط

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة ضبط سائق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
أخبار مصر

"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
نصائح طبية

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف نجل شقيقه - صور
زووم

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف نجل شقيقه - صور
"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
أخبار مصر

"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟