كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة والتوقف أمامه بشكل مفاجئ، ثم التلويح له بإشارات خادشة للحياء أثناء سيرهما بأحد الطرق بمحافظة دمياط.

ضبط سائق سيارة ملاكي أثار الرعب بدمياط

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

