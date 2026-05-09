قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس بشكل جدي احتمالية نقل القوات الأمريكية من القواعد العسكرية في إيطاليا، ممتنعا في الوقت نفسه عن الإدلاء بأي تعليقات تخص تطورات ملف إيران وأمريكا والرد المنتظر من طهران.

وأوضح ترامب في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه لا يزال يقيّم قرار تحريك القوات من إيطاليا، بينما رفض التعليق على مسألة إعادة تموضع القوات من ألمانيا باتجاه الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

توترات حرب إيران وأمريكا

وفيما يتعلق بالرد الإيراني الذي كان مرتقبا ليلة أمس، فضل الرئيس الأمريكي الصمت، مشيرا إلى أنه لا يرغب في التعليق على هذا الملف في الوقت الراهن.

ويتزامن ذلك، مع تساؤلات حول إمكانية توفير إيطاليا كاسحات ألغام عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المرتبط بحرب إيران، وهو ما قوبل بانتقاد من ترامب الذي كرر قوله إن "إيطاليا لم تكن موجودة عندما احتجنا إليها".

خلافات روما وصدى حرب إيران

وانتقد ترامب، موقف الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، معتبرا أن روما لم تقدم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة، رغم وجوده الدائم هو وبلاده لدعم إيطاليا.

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الإيطالية.

وفيما يتعلق بمنشوره عن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن هذا الإجراء كان "مناسبا" من وجهة نظره، مشددا على أن مواقفه تجاه الحلفاء ترتبط بمدى التزامهم بالتنسيق المشترك في القضايا الدولية ومنها حرب إيران وأمريكا.