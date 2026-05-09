إعلان

ترامب: ندرس سحب قوات أمريكية من إيطاليا

كتب : محمود الطوخي

07:38 م 09/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس بشكل جدي احتمالية نقل القوات الأمريكية من القواعد العسكرية في إيطاليا، ممتنعا في الوقت نفسه عن الإدلاء بأي تعليقات تخص تطورات ملف إيران وأمريكا والرد المنتظر من طهران.

وأوضح ترامب في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه لا يزال يقيّم قرار تحريك القوات من إيطاليا، بينما رفض التعليق على مسألة إعادة تموضع القوات من ألمانيا باتجاه الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

توترات حرب إيران وأمريكا

وفيما يتعلق بالرد الإيراني الذي كان مرتقبا ليلة أمس، فضل الرئيس الأمريكي الصمت، مشيرا إلى أنه لا يرغب في التعليق على هذا الملف في الوقت الراهن.

ويتزامن ذلك، مع تساؤلات حول إمكانية توفير إيطاليا كاسحات ألغام عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المرتبط بحرب إيران، وهو ما قوبل بانتقاد من ترامب الذي كرر قوله إن "إيطاليا لم تكن موجودة عندما احتجنا إليها".

خلافات روما وصدى حرب إيران

وانتقد ترامب، موقف الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، معتبرا أن روما لم تقدم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة، رغم وجوده الدائم هو وبلاده لدعم إيطاليا.

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الإيطالية.

وفيما يتعلق بمنشوره عن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن هذا الإجراء كان "مناسبا" من وجهة نظره، مشددا على أن مواقفه تجاه الحلفاء ترتبط بمدى التزامهم بالتنسيق المشترك في القضايا الدولية ومنها حرب إيران وأمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب سحب قوات أمريكية حرب إيران جورجيا ميلوني إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
هل الميت يشعر بزيارة الأحياء ويسمعهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار مصر

هل الميت يشعر بزيارة الأحياء ويسمعهم؟.. أمين الفتوى يجيب
نقيب المأذونين يكشف سر ارتفاع نسبة الطلاق في مصر
مصراوى TV

نقيب المأذونين يكشف سر ارتفاع نسبة الطلاق في مصر
هل تصل درجة الحرارة لـ45 هذا الأسبوع؟.. رد حاسم من الأرصاد
أخبار مصر

هل تصل درجة الحرارة لـ45 هذا الأسبوع؟.. رد حاسم من الأرصاد
"كنتُ قاضيًا واليوم متهمًا".. ماذا قال القاضي السابق المتهم بقتل طليقته
حوادث وقضايا

"كنتُ قاضيًا واليوم متهمًا".. ماذا قال القاضي السابق المتهم بقتل طليقته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور
منافس الزمالك الليلة.. من أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟
مصر تدعم إجراءات البحرين الأمنية: أمن الخليج جزء من أمننا
لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 2 -0 برينتفورد