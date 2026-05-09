حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح الذي اكتفى بمتابعة المباراة من المدرجات، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

وأحرز هدف ليفربول الوحيد في اللقاء، اللاعب يان جرافنبرج في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول بالمباراة.

وعلى الجانب الآخر أحرز هدف تعادل تشيلسي في اللقاء، اللاعب إنزو فيرنانديز في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول أيضًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج.

وفي المقابل رفع تشيلسي رصيده من النقاط، إلى 49 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وسيكون ليفربول على موعد مع مباراة قوية أمام نظيره أستون فيلا، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ36 بالبريميرليج.

وتقام مباراة الريدز أمام أستون فيلا، يوم الجمعة 15 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

