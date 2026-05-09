الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

"تحت أنظار صلاح".. ليفربول يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

05:59 م 09/05/2026 تعديل في 06:18 م
    مباراة ليفربول وتشيلسي
    خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (2)
    مباراة ليفربول وتشيلسي
    خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (4)
    خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (1)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح الذي اكتفى بمتابعة المباراة من المدرجات، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

وأحرز هدف ليفربول الوحيد في اللقاء، اللاعب يان جرافنبرج في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول بالمباراة.

وعلى الجانب الآخر أحرز هدف تعادل تشيلسي في اللقاء، اللاعب إنزو فيرنانديز في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول أيضًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج.

وفي المقابل رفع تشيلسي رصيده من النقاط، إلى 49 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وسيكون ليفربول على موعد مع مباراة قوية أمام نظيره أستون فيلا، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ36 بالبريميرليج.

وتقام مباراة الريدز أمام أستون فيلا، يوم الجمعة 15 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده

رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر

أحدث ضجة في برشلونة.. إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم

