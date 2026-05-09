لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها، إثر سقوط أبواب حديدية خاصة بأسانسير أثناء أعمال تركيبه داخل أحد المواقع بمنطقة بني سويف، وتحديدًا في منطقة الحمرايا شرق النيل، قبل الانتهاء من تثبيتها بشكل كامل.

تفاصيل الواقعة

وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة "د. ح." سقطت عليها الأبواب الحديدية بشكل مفاجئ أثناء تواجدها بمحيط العمل، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

انتقال الأجهزة المعنية ورفع آثار الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الواقعة، فيما جرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادث

وباشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، وبيان ما إذا كان هناك شبهة إهمال أو تقصير في تطبيق إجراءات السلامة أثناء أعمال تركيب الأسانسير.