أنهي النادي الأهلي اتفاقه مع محمد عبد المنعم المدافع الدولي ولاعب فريق نيس الفرنسي بخصوص العودة إلي القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل علي سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي.

ويرتبط عبد المنعم مع نيس بعقد يمتد حتى 2028 وهو ما يجعل فكرة عودته للأهلي نهائيًا صعبة خاصة مع وجود رغبة من النادي الفرنسي في استمراره أطول فترة ممكنة أو وضع شروط مالية تعجيزية أمام النادي الأهلي إذا أراد الأخير شرائه نهائيًا فيما بعد.

عبد الحفيظ ينهي اتفاقه مع محمد عبد المنعم

وكشف مصدر مقرّب من عبد المنعم لـ"مصراوي" أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة تواصل مع المدافع الدولي وعرض عليه إمكانية ضمه علي سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي رحب به اللاعب لضمان المشاركة بشكل أساسي ومستمر في المباريات.

هل تعاقد الأهلي مع محمد عبد المنعم رسميًا؟

وأوضح المصدر، أن مسؤولي القلعة الحمراء بصدد التفاوض الرسمي والمباشر خلال الأيام المقبلة مع نادي نيس لإبلاغه بالرغبة في ضم عبد المنعم موسمًا واحدًا وانتظار رد النادي الفرنسي بخصوص طلباته المالية المنتظر ألا تقل عن مليون ونصف المليون يورو نظير مدة الإعارة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو المقبل، في جولة حسم بطل الدوري المصري الممتاز.

