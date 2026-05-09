تمكن فريق الهلال السعودي، من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على حساب نظيره الخلود في المباراة النهائية.

وحول فريق الهلال السعودي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب "مدينة الملك عبد بن عبد العزيز الرياضية".

أهداف مباراة الهلال والخلود

وأحرز ثنائي الهلال في مرمى الخلود أمس بنهائي كأس الملك، كلا من، ناصر الدوسري في الدقيقة 42، قبل أن يضيف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 2+45.

وفي المقابل أحرز هدف الخلود الوحيد في اللقاء، اللاعب راميرو أنريكي في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

ورفع نادي الهلال عدد ألقابه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى 10 ألقاب كأكثر نادي في التاريخ تتويجا بالبطولة.

موعد مباراة الهلال المقبلة

ويستعد نادي الهلال لملاقاة نظيره النصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

