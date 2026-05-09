الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم بدر موسى من بتروحيت

كتب : نهي خورشيد

01:06 ص 09/05/2026
    بدر موسى لاعب بتروجيت (2)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (4)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (5)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (6)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (8)
    بدر موسى (2)
    بدر موسى لاعب بتروجيت
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (7)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (1)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (3)
    بدر موسى لاعب فريق خدمات رفع السابق (2)
    بدر موسى لاعب بتروجيت (3)

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع بدر موسى مدافع بتروجت، ضمن خطة الأحمر لتدعيم الخط الدفاعي استعداداً لفترة الانتقالات المقبلة.

صفقات الأهلي 2026..هل يفاوض بتروجيت لضم بدر موسى؟

وكشف مصدر داخل الأهلي بالإضافة إلى عدد من المقربين من اللاعب، في تصريحات لبرنامج "من القاهرة" عن حقيقة المفاوضات الدائرة وموقف النادي البترولي من إمكانية رحيل اللاعب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن بدر موسى يحظى باهتمام عدد من الأندية العربية، إلى جانب وجود تواصل شفهي من جانب الأندية الأربعة الكبرى في الدوري المصري وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأكد المصدر أن التحركات الحالية لم تتخط حتى الآن مرحلة الاستفسارات والمحادثات المبدئية سواء مع وكيل اللاعب أو مسؤولي بتروجت، دون أن يتلقى النادي أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب حتى هذه اللحظة.

ما موقف إدارة بتروجيت من بيع اللاعب بدر موسى؟

وأشار إلى أن إدارة بتروجت لا تمانع مناقشة مستقبل بدر موسى أو دراسة العروض المقدمة له لكنها تتمسك بضرورة وصول عروض رسمية وجادة قبل الدخول في أي مفاوضات فعلية، خاصة أن النادي يرفض التعامل مع مفاوضات غير رسمية أو مجرد أحاديث شفهية.

بدر موسى صفقات الأهلي2026 الزمالك

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري
موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة
259 سيدة يتهمن محمد الفايد بالاعتداء الجنسي و"هارودز" تعوض أكثر من 75 ضحية
بالتفاصيل.. مياه الجيزة تدفع بـ11 سيارة لتغطية احتياجات المناطق المتأثرة
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟