انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع بدر موسى مدافع بتروجت، ضمن خطة الأحمر لتدعيم الخط الدفاعي استعداداً لفترة الانتقالات المقبلة.

صفقات الأهلي 2026..هل يفاوض بتروجيت لضم بدر موسى؟

وكشف مصدر داخل الأهلي بالإضافة إلى عدد من المقربين من اللاعب، في تصريحات لبرنامج "من القاهرة" عن حقيقة المفاوضات الدائرة وموقف النادي البترولي من إمكانية رحيل اللاعب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن بدر موسى يحظى باهتمام عدد من الأندية العربية، إلى جانب وجود تواصل شفهي من جانب الأندية الأربعة الكبرى في الدوري المصري وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأكد المصدر أن التحركات الحالية لم تتخط حتى الآن مرحلة الاستفسارات والمحادثات المبدئية سواء مع وكيل اللاعب أو مسؤولي بتروجت، دون أن يتلقى النادي أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب حتى هذه اللحظة.

ما موقف إدارة بتروجيت من بيع اللاعب بدر موسى؟

وأشار إلى أن إدارة بتروجت لا تمانع مناقشة مستقبل بدر موسى أو دراسة العروض المقدمة له لكنها تتمسك بضرورة وصول عروض رسمية وجادة قبل الدخول في أي مفاوضات فعلية، خاصة أن النادي يرفض التعامل مع مفاوضات غير رسمية أو مجرد أحاديث شفهية.

