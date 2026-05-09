أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات، قالت إنهم متورطون في تقديم دعم للجيش الإيراني والمساهمة في تسهيل أنشطة تجارية غير قانونية مرتبطة بإيران، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة الأنشطة التي تعتبرها واشنطن تهديدًا للاستقرار، مشيرة إلى أن الجهات المستهدفة لعبت أدوارًا في دعم شبكات مرتبطة بالتجارة الإيرانية.

وشددت الوزارة على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أو جهة تقدم دعمًا للتجارة الإيرانية غير القانونية، مؤكدة استمرار مراقبة الأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بإيران.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا، وسط تحركات أمريكية متواصلة لتشديد القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران وعدد من الكيانات المرتبطة بها.