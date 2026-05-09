إعلان

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على داعمين للجيش الإيراني

كتب : وكالات

01:45 ص 09/05/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات، قالت إنهم متورطون في تقديم دعم للجيش الإيراني والمساهمة في تسهيل أنشطة تجارية غير قانونية مرتبطة بإيران، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة الأنشطة التي تعتبرها واشنطن تهديدًا للاستقرار، مشيرة إلى أن الجهات المستهدفة لعبت أدوارًا في دعم شبكات مرتبطة بالتجارة الإيرانية.

وشددت الوزارة على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أو جهة تقدم دعمًا للتجارة الإيرانية غير القانونية، مؤكدة استمرار مراقبة الأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بإيران.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا، وسط تحركات أمريكية متواصلة لتشديد القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران وعدد من الكيانات المرتبطة بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخزانة الأمريكية إيران العقوبات الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا؟
"فتنة الشيعة".. محاكمة متهم في إعادة إجراءات القضية
حوادث وقضايا

"فتنة الشيعة".. محاكمة متهم في إعادة إجراءات القضية
بضغطة زر.. خاصية في الغسالة تزيل البقع العنيدة بسهولة مذهلة
علاقات

بضغطة زر.. خاصية في الغسالة تزيل البقع العنيدة بسهولة مذهلة
ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
أخبار مصر

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
259 سيدة يتهمن محمد الفايد بالاعتداء الجنسي و"هارودز" تعوض أكثر من 75 ضحية
شئون عربية و دولية

259 سيدة يتهمن محمد الفايد بالاعتداء الجنسي و"هارودز" تعوض أكثر من 75 ضحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟