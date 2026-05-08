قبل أكثر من 13 عاما.. كيف تنبأ مدرب الاتحاد السابق بمستقبل الشناوي؟

تنبأ محمد يونس، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري السابق، بمستقبل محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، قبل نحو 13 عاما.

وبدأ محمد الشناوي مسيرته في ناشئين الأهلي قبل أن ينتقل طلائع الجيش ثم حرس الحدود وبتروجيت، وفي عام 2016 عاد لصفوف الأهلي.

ومنذ ذلك اليوم، لم يغادر الشناوي الأهلي حتى أصبح "حارس مصر الأول"، وحقق 28 بطولة بقميص الأحمر.

تنبؤ بمستقبل محمد الشناوي

روى محمد يونس، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري السابق، موقفا سابقا مع محمد الشناوي، مشيرا إلى أنه تنبأ بمستقبله.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة المحور: "عقدت جلسة مع محمد الشناوي أيام تواجده في طلائع الجيش وقلت له ستكون حارس مصر الأول، لأنه كان يمتلك مقومات الحارس الكبير منذ وقت مبكر".

اقرأ أيضًا:

سفير مصر بالجزائر يكشف موقف محمد شحاتة قبل نهائى الكونفدرالية

أشبه بالمعجزة.. كيف ينجو الإسماعيلي من الهبوط؟



