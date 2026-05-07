الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

21:00

النصر

تفاصيل عقوبة الفيفا على الزمالك بسبب يانيك فيريرا

كتب : نهي خورشيد

12:35 ص 07/05/2026
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (11)_11
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (7)_7
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (8)_8
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (9)_9
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)_1
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نادي الزمالك تلقى اليوم عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح بذلك الإيقاف رقم 16 في تاريخ النادي وذلك على خلفية قضية البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

قيمة عقوبة الفيفا للزمالك بسبب يانيك فيريرا

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن قيمة العقوبة تبلغ 188 ألف دولار، نافياً ما تردد بشأن وصولها إلى 400 أو 450 ألف دولار كما تم تداوله في بعض التقارير.

وأضاف أن هناك احتمالية لصدور قضايا جديدة خلال الأيام المقبلة تخص الجهاز المعاون للمدرب السابق، وهو ما يزيد من الضغوط المالية والإدارية على النادي في الفترة الحالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل، 9 مايو.

"دخلنا بذكاء وقوة كبيرة".. ترامب يكشف كواليس التحرك الأمريكي السريع في
