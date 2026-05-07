كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نادي الزمالك تلقى اليوم عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح بذلك الإيقاف رقم 16 في تاريخ النادي وذلك على خلفية قضية البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

قيمة عقوبة الفيفا للزمالك بسبب يانيك فيريرا

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن قيمة العقوبة تبلغ 188 ألف دولار، نافياً ما تردد بشأن وصولها إلى 400 أو 450 ألف دولار كما تم تداوله في بعض التقارير.

وأضاف أن هناك احتمالية لصدور قضايا جديدة خلال الأيام المقبلة تخص الجهاز المعاون للمدرب السابق، وهو ما يزيد من الضغوط المالية والإدارية على النادي في الفترة الحالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل، 9 مايو.

