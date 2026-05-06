مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

1 0
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

آخرهم سامسون أكينولا.. المتسببون في إيقاف قيد الزمالك

كتب : هند عواد

04:40 م 06/05/2026 تعديل في 13/05/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    سامسون
  • عرض 17 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 17 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 17 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 17 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 17 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 17 صورة
    البنيني سامسون لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    جوميز
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 17 صورة
    البنيني سامسون
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 17 صورة
    البنيني سامسون
  • عرض 17 صورة
    سامسون اكينيولا
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
  • عرض 17 صورة
    أحمد الجفالي (5)
  • عرض 17 صورة
    أحمد الجفالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإيقاف قيد جديد، لتصبح القضية رقم 17 خلال الفترة الأخيرة، إذ بات الفريق مطالب بسداد أكثر من 6 ملايين دولار.

إيقاف قيد جديد للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للمهاجم البنيني سامسون أكينولا.

وقال مصدر لمصراوي، إن إيقاف قيد الزمالك بسبب قيمة باقي مستحقات أكينولا والتي تقدر بـ450 ألف دولار، ما يعادل نحو 25 مليون جنيه مصري.

المتسببون في إيقاف قيد الزمالك

وجاء إيقاف قيد الزمالك بسبب القضايا التالية:

- لويس فيسنتي كاسترو (مدرب حراس الزمالك السابق)

- جواو ميجيل جيديس (مساعد جوميز مدرب الزمالك السابق)

- أندريه ستيفان بيكي (مساعد جوميز)

- كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق

- جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق

- فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق

- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

- نادي شارلوروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)

- نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

- نادي أوليكساندريا أوكرانيا (صفقة خوان بيزيرا)

- السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق

- سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايك)

- فريق اتحاد طنجة (صفقة ضم عبد الحميد معالي)

- التونسي أحمد الجفالي

- أوليكسندريا الأوكراني (القسط الثالث من صفقة خوان بيزيرا)

-يانيك فيريرا وجهازه (مدرب الزمالك السابق)

- سامسون أكينولا (مستحقات متأخرة)

اقرأ أيضًا:

بعد طلب الحكام الأجانب.. مصراوي يكشف تصرف ممدوح عباس بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا

"لا نخشى اتهامنا بالمجاملات".. سيراميكا كليوباترا يعلق على مواجهة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيفا سامسون أكينولا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار
أخبار مصر

مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
حوادث وقضايا

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
رقص هستيري لـ زياد ظاظا ومحمد عبدالعاطي في حفل زفافه (صور وفيديو)
زووم

رقص هستيري لـ زياد ظاظا ومحمد عبدالعاطي في حفل زفافه (صور وفيديو)
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا