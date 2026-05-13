مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

1 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك

كتب : نهي خورشيد

08:54 م 13/05/2026 تعديل في 09:12 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
  • عرض 10 صورة
    الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري 2017 (5)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري 2017 (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الزمالك اليوم الأربعاء ضربة جديدة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد النادى مجدداً، وذلك قبل خوض مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

تفاصيل إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ17

وكشف الفيفا عبر بوابة الشكاوى الرسمية، عن صدور قرار جديد بإيقاف قيد الزمالك بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو، ليصبح القرار رقم 17 ضد النادي ويستمر لمدة ثلاث فترات قيد دون الإعلان عن السبب بشكل رسمي.

ويأتي القرار الجديد بعد أيام قليلة من قرار الإيقاف الـ16، والذي كان مرتبطاً بمستحقات صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية

من المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 2 HD.

إقرأ أيضاً:

مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا

نجم الإسماعيلي السابق يطالب عبر مصراوي بمحاسبة المسؤولين عن هبوط الدراويش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الفيفا الاتحاد الدوري لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
أخبار المحافظات

بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي
أخبار مصر

"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
شئون عربية و دولية

تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا