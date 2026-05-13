تلقى الزمالك اليوم الأربعاء ضربة جديدة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد النادى مجدداً، وذلك قبل خوض مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

تفاصيل إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ17

وكشف الفيفا عبر بوابة الشكاوى الرسمية، عن صدور قرار جديد بإيقاف قيد الزمالك بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو، ليصبح القرار رقم 17 ضد النادي ويستمر لمدة ثلاث فترات قيد دون الإعلان عن السبب بشكل رسمي.

ويأتي القرار الجديد بعد أيام قليلة من قرار الإيقاف الـ16، والذي كان مرتبطاً بمستحقات صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية

من المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 2 HD.

